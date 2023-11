Palmeiras vence o Inter por 3 a 0 e assume liderança temporária do Campeonato Brasileiro

Brasileirão tem novo líder após 31 rodadas, mas a liderança pode ser recuperada pelo Botafogo no domingo, 12

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Zé Rafael, do Palmeiras, comemora com Endrick após marcar gol na partida entre Palmeiras e Internacional válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, na Arena Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo, na noite deste sábado (11). O Palmeiras venceu por 3 a 0.



O Palmeiras venceu o Inter neste sábado, 11, por 3 a 0, na Arena Barueri, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro temporariamente com gols de Zé Rafael, Endrick e Rony. Após 31 rodadas, o Botafogo deixou de ser líder do Brasileirão. Em 34 partidas, o Verdão chegou aos 62 pontos, três a mais que o Botafogo, que jogará no domingo, 12, contra o Red Bull Bragantino. O Fogão ainda tem chance de recuperar a liderança caso vença o Bragantino. Outro clube que pode assumir a liderança do campeonato é o Grêmio. Caso o tricolor vença o Corinthians no jogo de domingo, em Porto Alegre, e em caso de empate ou derrota do Fogão para o Bragantino, o time gaúcho chega ao 62 pontos assim como o Palmeiras, mas ganha no número de vitórias.