Palmeiras vence Red Bull Bragantino por 2 a 1 e está na final do Paulistão

Alviverde chega a sua terceira decisão consecutiva e espera o vencedor de São Paulo e Corinthians para conhecer o seu adversário

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Murilo jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Bragantino no estádio Arena Allianz Parque pelo campeonato Paulista 2022



O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino e está na final do Campeonato Paulista. Verdão ganhou por 2 a 1 e espera o vencedor de São Paulo e Corinthians para conhecer o seu adversário. Essa é a terceira final consecutiva que o time vai disputar. Em um jogo equilibrado, o time da casa manteve a invencibilidade na competição e abriu o placar logo aos três minutos de partida, quando Scarpa levantou na área e Murilo concluiu, marcando o primeiro gol do Palmeiras. O Red Bull Bragantino até tentou fazer algumas jogadas para empatar a partida, mas continuava perdendo no confronto do lado direito do campo. Mas, aos 17 minutos, Léo Realpe, de cabeça, conseguiu marcar e deixar tudo igual. O jogo continuou bem disputado, com ambas as equipes tentando levar a melhor, e quem se garantiu foi o Verdão após Rafael Veiga encontrar Rony dentro da área, que não desperdiça a oportunidade e ampliou a vantagem do Palmeiras, fazendo com que terminasse o primeiro tempo na frente. Na volta para o segundo tempo, o Bragantino até tentou marcar, mas acabou parando nas mãos de Marcelo Lomba que fez boas defesas e manteve o mandante do jogo à frente do placar e se classificar para a final do Campeonato Paulista.