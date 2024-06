Após cirurgia bem-sucedida no joelho, Djokovic é incluído na equipe da Sérvia para os Jogos Olímpicos de Paris

Essa será a quinta Olimpíada do sérvio que nunca conquistou a medalha de ouro na competição; sua melhor campanha olímpica foi a medalha de bronze nos Jogos de Pequim-2008

Reprodução/Instagram/@djokernole Djokovic desistiu do Roland Garros devido a uma lesão



O Comitê Olímpico Sérvio confirmou nesta terça-feira(18) que o tenista Novak Djokovic vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024. “Os tenistas Novak Djokovic e Dusan Lajovic cumprem os requisitos de acordo com o ranking da ATP e estarão nos Jogos”, informou o Comitê Olímpico Sérvio na rede social X. Aos 37 anos, o atleta se recupera da cirurgia no joelho direito à qual foi submetido devido à lesão no menisco sofrida em Roland Garros, que ocasionou em sua desistência da competição. O sérvio estava classificado para disputar as quartas de final do torneio francês, contra o norueguês Cásper Ruud, quando anunciou que não entraria em quadra por problemas físicos. O tenista afirmou que a operação foi bem sucedida. Maior vencedor de Grand Slams da história do circuito masculino, com 24 títulos, Djokovic terá a companhia de Dusan Lajovic na equipe sérvia no torneio de simples masculino e provavelmente também nas duplas.

Paris-2024 será a quinta Olimpíada do recordista de títulos de Grand Slam (24), que nunca conquistou a medalha de ouro. A melhor campanha olímpica de Djokovic foi a medalha de bronze na chave de simples nos Jogos de Pequim-2008. O sérvio terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Com 98 títulos na carreira e 3 Grand Slams no ano passado, Djokovic ainda não conquistou nenhum troféu em 2024. Dusan Lajovic, 56º do mundo, também representará a Sérvia em Paris-2024. O torneio olímpico de tênis começa no dia 27 de julho no mesmo complexo onde é disputado Roland Garros. Não está claro se Djokovic, atual número três do mundo, vai disputar Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 1º de julho, na grama de Londres.

Publicado por Sarah Américo

*Com informações da EFE e do Estadão Conteúdo