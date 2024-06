Atleta brasileira quebra recorde mundial no lançamento de disco

Beth Gomes detinha o recorde com 17,80 metros; ela também é recordista mundial no arremesso de peso F53

Ana Patrícia Almeida/ CPB Beth Gomes posa para foto ao lado de placar com recorde mundial no CT Paralímpico



Beth Gomes, atleta paralímpica brasileira de 59 anos, quebrou, neste sábado (29) o recorde mundial do lançamento de disco na classe F53, alcançando a marca de 18,45 metros durante o Troféu Brasil de atletismo. “Estou muito feliz. Sinceramente, eu não esperava que bateria este recorde hoje. Nos treinos, eu estava conseguindo chegar a 17 metros e pouco, quase 18 metros. Mas acredito que o lado da gaiola tenha contribuído para que eu alcançasse essa marca”, disse a atleta ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Ela foi diagnosticada com uma esclerose múltipla no início da década de 1990. Anteriormente, Beth já detinha o recorde com 17,80 metros. Além disso, a atleta também é recordista mundial no arremesso de peso F53, com a marca de 7,75 metros. Seu desempenho excepcional a coloca como uma forte candidata para os Jogos Paralímpicos de 2024 em Paris. Essa foi a última competição da atleta no país antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que começam em 28 de agosto.

