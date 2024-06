Brasil garante 10 skatistas nas Olimpíadas de Paris-2024

Pâmela Rosa, Pedro Barros e Gabi Mazetto competiram no Pré-Olímpico de Budapeste e se garantiram nas disputas em Paris

Reprodução/Instagram O skate está previsto para acontecer nos dias 27 e 28 de julho, o street, e 6 e 7 de agosto, o park



O Brasil assegurou a presença de 10 skatistas nas Olimpíadas de Paris-2024 após a realização da primeira fase do Olympic Qualifier Series em Budapeste, Hungria. Entre os representantes nacionais que avançaram para as semifinais, estão Augusto Akio, Luigi Cini, Raicca Ventura, Dora Varella, Filipe Mota, Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa. Augusto Akio e Luigi Cini se destacaram na competição de Park masculino, garantindo suas vagas para os Jogos Olímpicos. Pedro Barros também representará o Brasil nessa modalidade. Já no Park feminino, Raicca Ventura, Dora Varella e Yndiara Asp se classificaram, enquanto no Street masculino, Filipe Mota e Kelvin Hoefler avançaram, com Hoefler já com vaga confirmada para Paris-2024.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de nenhum skatista ter se destacado no Street, o Brasil já tem garantidos Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa para a competição olímpica. Augusto Akio comemorou a conquista da vaga, ressaltando o esforço e preparação para representar o país da melhor forma possível nos próximos desafios. Luigi Cini também expressou sua felicidade por garantir a vaga em Paris-2024, destacando a competição acirrada e a importância de se preparar fisicamente e mentalmente para os próximos desafios. O skatista celebrou a oportunidade de competir ao lado de amigos e representar o Brasil em uma das maiores competições esportivas do mundo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA