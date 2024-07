Olimpíadas do amor: conheça os casais de atletas que vão estar juntos em Paris 2024

Capital francesa é conhecida como a ‘cidade do amor’ e está entre os principais destinos românticos do mundo

Reprodução/Instagram Além de buscar o ouro, casais de atletas também vão torcer por seus parceiros



Se os Jogos Olímpicos de 2024 vão ser realizado em Paris, na França, não tem como o amor estar de fora. Afinal, a capital francesa é conhecida como a ‘cidade do amor’ e está entre os principais destinos românticos do mundo, recebendo, anualmente, cerca de 47,5 milhões de turistas. Marcada para começar no dia 26 de agosto, as Olimpíadas de Paris contará com atletas que além de buscar o ouro, também estarão torcendo por seus companheiros, sendo que alguns deles podem se enfrentar e outros competem lado a lado. Quatro deles são brasileiros e estarão juntos nos jogos no mesmo esporte. São eles: João Chianca e Luanna Silva, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, Ana Carolina e Anne Buijs e Lucas Verthein e Ana Sátila. Mas não são só eles que estão ‘in love’ em Paris, há outros casais de atletas de várias partes do mundo que também estarão juntinhos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

João Chianca e Luana Silva – Surfe

Ver essa foto no Instagram

Chumbinho e Luana Silva vão estar competindo pelo Brasil nas águas de Teahupo’o, na Polinésia Francesa, em busca do ouro olímpico. Mas foi de última hora que esse encontrou foi confirmado, porque a surfista só conseguiu se classificar após a vitória da brasileira Tatiana Weston-Webb no ISA Games de Porto Rico. Ela terminou a disputa em segundo lugar e colocou Luana nas Olimpíadas, com uma vaga extra. Chumbinho, entretanto, já tinha conseguido sua classificação ao se classificar para o WSL Finals 2023, em agosto. Apesar de defender o Brasil, tanto Luana Silva nasceu no Havaí.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi – Tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi assumiram seu romance recentemente, foi em fevereiro deste ano durante o Dia de São Valentim, o dia dos namorados em vários países. Os dois são os melhores mesatenistas do Brasil, no feminino e no masculino. Hugo vai disputar o individual e equipes, já Bruna tentará a medalha elo individual feminino, por equipes e por duplas mistas.

Ana Carolina e Anne Buijs – Vôlei

Ver essa foto no Instagram

A brasileira Ana Carolina é casada com a holandesa Anne Buijs e as duas podem se encontrar nas quartas de final das Olimpíadas. Elas se conheceram em 2016 quando atuavam pelo Rexona Sesc, atual Sesc Flamengo e jogaram uma temporada no exterior, no time turco Nilüfer Belediyespor. Elas se casaram no ano passado.

Lucas Verthein e Ana Sátila – remo e canoagem slalom

Ver essa foto no Instagram

Apesar dos dois serem de esporte aquático, disputam modalidades diferentes. Lucas Verthein é do remo e Ana Sátila da canoagem slalom. Eles se conheceram em 2023 após conquistarem o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, mas não foi nas águas que o encontro aconteceu, por outro lado, foi em um estádio de futebol, quando o Palmeiras organizou uma volta olímpica para homenagear os atletas que ganharam o ouro no Pan.

Outros casais olímpicos