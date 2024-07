Tocha olímpica chega a Paris e ensaio da cerimônia de abertura é marcado para dia 16 de julho

Passagem de dois dias será um aperitivo para os parisienses antes que o revezamento termine em 26 de julho, dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

ARNAUD FINISTRE / AFP Ex-campeão olímpico francês de handebol Cedric Paty segura a tocha da chama olímpica como parte do revezamento



No domingo (14) e segunda-feira (15) os parisienses vão poder conferir a passagem da tocha Olímpica pela cidade. O percurso também foi pensado para que a chama acesa em Olímpia (Grécia) esteja na cidade-sede dos Jogos neste dia 14 de julho, feriado nacional francês. Lançado no início de maio em Marselha, o revezamento da tocha olímpica foi ofuscado pelas convulsões políticas na França. Esta passagem de dois dias será um aperitivo para os parisienses antes que o revezamento termine em 26 de julho, dia da cerimônia de abertura olímpica, e acenda a pira nos Jardins das Tulherias, a poucos passos do Museu do Louvre. No percurso de domingo e segunda-feira, o revezamento passará por alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade: Panteão, Notre-Dame, Praça da Bastilha, Museu Pompidou, Sacré Coeur, Arco do Triunfo.

No total serão 540 revezamentos, com trechos de 200 metros cada, para apresentar aos parisienses e visitantes o fogo que simboliza os Jogos Olímpicos. O revezamento é acompanhado por outros eventos festivos, com concertos, corais e animações diversas. Entre os apaziguadores estarão cidadãos desconhecidos mas também inúmeras personalidades, do desporto mas também da cultura. Desde sua chegada a Marselha, no dia 8 de maio, a chama olímpica reuniu cerca de 5 milhões de espectadores ao longo do seu percurso. Um dia depois do revezamento da tocha, será realizado o ensaio da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, conforme anunciado nesta sexta pelo Ministério do Esporte da França, após o teste que aconteceria em junho ter sido adiado.

O ensaio estava programado para 24 de junho, mas foi postergado devido ao nível elevado do rio Sena, que estava cerca de cinco vezes acima do normal para o verão. O fluxo do Sena continua elevado para esta época do ano. Na tarde desta sexta-feira, estava acima de 500 metros cúbicos por segundo, enquanto o normal para julho é entre 100 e 150 metros cúbicos. Thierry Reboul, diretor de cerimônias do Comitê Organizador de Paris-2024, disse que caso o Sena esteja entre 300 e 500 metros cúbicos, os organizadores “terão que adaptar” a cerimônia de abertura. Entre as possíveis adaptações, Reboul mencionou “não usar os barcos mais altos”. O Ministério do Esporte considera que “450 metros cúbicos por segundo” é o máximo aceitável, tanto para o bom andamento da cerimônia de abertura quanto para as provas de triatlo e natação em águas abertas no Sena. A cerimônia de abertura consistirá em um desfile fluvial e será a primeira da história dos Jogos modernos a ocorrer ao ar livre.

*Com informações da AFP