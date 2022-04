Pelé recebe alta após dois dias internado em SP por causa de tumor

Ex-craque de futebol está em ‘condições clínicas boas e estáveis’, segundo o boletim médico

Rener Pinheiro / CBF Pelé, Edson Arantes do Nascimento



O ex-craque de futebol Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, que fica em São Paulo, nesta quinta-feira, 21, após ficar dois dias internado para tratar um tumor de cólon. Segundo o boletim médico, ele está em “condições clínicas boas e estáveis”. A alta já estava prevista na última terça-feira, 19, quando deu entrada no hospital, por apresentar condições estáveis. Desde a divulgação do atual quadro de saúde, Pelé segue uma rotina de tratamento. Ele já passou uma cirurgia para retirada do turmo e fez sessões de quimioterapia. Aos 81 anos, o Rei do Futebol tem enfrentado diversos problemas de saúde nos últimos anos. Em 2012 ele fez sua primeira cirurgia de quadril, tendo que repeti-la em 2015 por erro médico. Em 2017 passou por mais uma intervenção cirúrgica, tendo aparecido em público na cadeira de rodas. Desde 2020, Pelé se locomove com andador e não aparece muito em público, apesar de ser ativo nas redes sociais.

Confira o boletim médico na íntegra:

São Paulo, 21 de abril de 2022 – Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas boas e estáveis.

Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein