Pelé recebe alta após tratar infecção urinária

Rei do Futebol estava internado desde o dia 13 de fevereiro, para dar sequência ao tratamento após a retirada de um tumor no intestino

EFE/Sebastiao Moreira Pelé recebeu alta no sábado, 26, mas boletim médico só foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 28



Pelé teve alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após tratar uma infecção urinária. O Rei do Futebol estava internado desde o dia 13 de fevereiro, para dar sequência ao seu tratamento médico. O ex-jogador retirou um tumor do intestino em setembro do ano passado. “Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021”, diz o boletim médico assinado pelos médicos Fabio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.