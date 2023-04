Pérez supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na Fórmula 1

Mexicano se tornou o primeiro piloto a vencer duas vezes no Circuito de Baku e está a oito pontos do companheiro de equipe

Giuseppe CACACE / AFP Sergio Pérez comemora vitória no Azerbaijão



Sergio Pérez venceu na manhã deste domingo, 30, o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 e se tornou o primeiro piloto a vencer o Circuito de Baku duas vezes, desde a inauguração da pista em 2016. Com a vitória, o mexicano está a seis pontos do companheiro de RBR Max Verstappen, que chegou em segundo, na classificação geral. Charles Leclerc, da Ferrari, chegou em terceiro na corrida deste domingo. Foi o primeiro pódio da equipe italiana na temporada. Foi a sexta vitória da carreira do piloto mexicano, que já havia vencido em Mônaco, Singapura e na Arábia Saudita. O piloto aproveitou um incidente na volta de número 11, quando Nyck de Vries bateu na barreira de proteção da curva seis, assumiu a liderança da corrida. A RBR mandou o líder Verstappen para os boxes ainda na transição da bandeira verde para o safety car e voltou à pista em sétimo lugar. Na classificação geral, o holandês somou 93 pontos, enquanto o mexicano chegou a 87. O espanhol Fernando Alonso é o terceiro, com 60 pontos. A próxima corrida será em Miami, no próximo domingo, 7, na quinta etapa da temporada 2023.