Pilhado debate pênalti polêmico marcado para o Santos com a bancada do Bate-Pronto; confira

Nos acréscimos da partida, Soteldo caiu na área após disputa com Bruno Méndez, e a princípio Anderson Daronco não viu falta, mas foi chamado pelo VAR, voltou atrás, e marcou

Reprodução/Jovem Pan News Pilhado fala sobre pênalti marcado para o Santos no clássico contra o Corinthians



O pênalti marcado em cima de Soteldo no fim do clássico entre Corinthians e Santos, que terminou empatado em 1 a 1, foi debatido no programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 30. Nos acréscimos da partida, o camisa 10 do Santos caiu na área após disputa com Bruno Méndez, e a princípio Anderson Daronco não viu falta, mas foi chamado pelo VAR, voltou atrás, e marcou. Na cobrança, Mendoza cobrou e deixou tudo igual. O lance revoltou jogadores e dirigentes do Corinthians, A vitória deixaria o Timão com uma certa folga da zona do rebaixamento, mas o empate manteve a equipe a cinco pontos do Z-4. Para o comentarista Thiago Asmar, o Pilhado, Daronco errou em marcar a penalidade. Na opinião do jornalista, Bruno Méndez foi imprudente em esticar a perna, mas que o venezuelano busca o pé do uruguaio e pisa no pé do jogador corintiano. Contudo, ele reforça que não acha um escândalo a penalidade ter sido marcada. “Pra mim não foi pênalti. Não acho um escândalo ter sido marcado. Há a imprudência do Bruno Méndez em esticar a perna, sabendo que o Soteldo já deu o tapa e sairia com bola e tudo. Mas o Soteldo busca o pé do Méndez. Ele vai dobrando a perna e ele pisa no pé do Bruno Méndez. É um lance complicado e não é clarissímo para o VAR chamar”, comentou Pilhado. O empate manteve o Corinthians na 14ª posição, com 37 pontos. O Peixe chegou aos 34 pontos, a dois pontos do Z-4.