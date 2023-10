Pilhado detona a arbitragem de Santos e Coritiba: ‘Foi uma vergonha’

Peixe reclama do pênalti marcado para o Coxa, enquanto a equipe paranaense questiona a expulsão de Willian Farias; os dois lances ocorreram no primeiro tempo

Reprodução/Jovem Pan News Pilhado critica Wagner do Nascimento Magalhães, que apitou o jogo entre Santos e Coritiba



A arbitragem voltou a roubar a cena na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória do Santos contra o Coritiba por 2 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira, 26. O Peixe reclama do pênalti anotado para a equipe paranaense, que originou o empate do Coxa. Por outro lado, os paranaenses questionam a expulsão de Willian Farias, no fim da primeira etapa, após uma falta em Lucas Lima. O atleta recebeu o segundo amarelo e foi para chuveiro mais cedo. O duelo era importante para os dois times, que brigam para não cair para a Série B do Brasileirão. Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan News, desta sexta-feira, 27, o comentarista Thiago Asmar, o Pilhado, criticou a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães e classificou as duas decisões do juiz como “vexaminosa”. “Mais uma arbitragem vexaminosa. Mais uma arbitragem que vamos perguntar ao Seneme (Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF) o que ele acha e, provavelmente, vai dizer que foi normal para não ter que punir árbitro. Isso é uma vergonha, ridículo, esse pênalti marcado. Assim como a expulsão. Nem falta foi e ele expulsou o jogador do Coritiba. Foi um lance crucial para um lado e para o outro”, opinou o jornalista. Com a vitória, o Peixe chegou aos 33 pontos e saiu da zona do rebaixamento. No domingo, às 18h30, o Santos faz o Clássico Alvinegro contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.