Pilhado diz que São Paulo ‘desrespeitou’ o torcedor e faz alerta: ‘Não está livre do rebaixamento’

Comentarista chama atenção para campanha ruim do Tricolor fora de casa, onde a equipe comandada por Dorival Júnior ainda não venceu

Reprodução/Jovem Pan News Pilhado criticou o Tricolor após derrota para o Palmeiras



A postura do São Paulo após a conquista inédita da Copa do Brasil foi questionada no programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 26. Na noite desta quarta-feira, 25, o Tricolor foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Para o comentarista Thiago Asmar, o Pilhado, não há justificativa para explicar a goleada. Na visão do jornalista, a postura da equipe de Dorival Júnior foi “desrespeito” ao torcedor são paulino. Pilhado ainda criticou a campanha da equipe paulista fora de casa. O time ainda não venceu fora do Morumbi nesta edição do Brasileirão. Somente São Paulo e América-MG ainda não venceram como vistante. Por fim, o comentarista alertou que o Tricolor, embora esteja longe do rebaixamento, ele ainda não está matematicamente livre do risco. “Esse 5 a 0 será lembrado sempre. E não tem explicação. É um desrespeito ao torcedor uma atuação dessa. O São Paulo não está livre do rebaixamento. Ele está longe de um dos favoritos de ser rebaixado, mas ele não está livre. Ainda mais com essa goleada e com os resultados de ontem. Não dá para o São Paulo se acomodar tanto assim. Já caiu para 14,2% o aproveitamento fora de casa. É um aproveitamento ridículo e ainda mais com a atuação ridícula ontem fora de casa. Não tem muito o que explicar quando toma um 5 a 0”, opinou Pilhado. O São Paulo encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no domingo, às 16h. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição, com 38 pontos. O primeiro time da zona do rebaixamento é o Vasco, que somou 30 pontos. A diferença pode diminuir caso o Cruzmaltino vença o Internacional nesta quinta-feira.