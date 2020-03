Ponte Preta negocia com Ralf, ex-Corinthians

Newton Menezes/Futura Press/Estadão Conteúdo Ralf atuou no Corinthians até o início da atual temporada



A Ponte Preta está interessada no volante Ralf, que defendia o Corinthians até o início do ano. O clube campineiro teria feito duas propostas aos agentes do jogador, e busca por um acerto financeiro até sexta-feira, prazo final para as inscrições no Campeonato Brasileiro. As informações são da Rádio Bandeirantes.

Pessoas próximas ao jogador confirmaram que as negociações estão em curso. As conversas teriam começado ainda no início da semana. Cruzeiro e Chapecoense também manifestaram interesse por Ralf após sua conturbada saída do Corinthians.

Ralf rescindiu com o Corinthians em janeiro deste ano. O jogador, que possui 437 jogos com a camisa do Timão, estava fora dos planos de Tiago Nunes e tinha contrato até o fim da temporada.