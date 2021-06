Por 2 a 0, Atlético Goianiense derrota São Paulo na segunda rodada do Brasileirão

Dragão é líder provisório do campeonato com seis pontos em seis partidas; Éder e João Paulo marcaram os gols da noite

Imagem: Reprodução/Instagram @acgoficial Nas redes sociais, o Dragão comemorou a vitória: 'Hoje o futebol goiano está em festa e só isso importa'



Com uma vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo neste sábado, 5, o Atlético Goianiense conquistou seis pontos em seis partidas disputadas pelo Brasileirão, ocupando a posição de líder provisório do torneio. O jogo que rendeu o bom resultado ao Dragão aconteceu no Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do campeonato. Os gols da noite foram marcados por Éder e João Paulo. Sem cinco titulares em campo, a dificuldade do Tricolor frente ao adversário pôde ser percebida nos erros na saída de bola e nas más atuações individuais.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Atlético-GO abriu o placar com um gol de cabeça marcado por Éder. O zagueiro cabeceou para o gol após receber a bola de Natanael, que cobrou uma falta pela esquerda. O Dragão ainda ameaçou o São Paulo outras duas vezes no primeiro período, mas a o goleiro Fernando Miguel defendeu as bolas. Já no segundo tempo, a equipe ampliou a vantagem aos 31 minutos com João Paulo. O Tricolor ainda teve um pênalti em Luciano, mas a cobrança foi anulada pelo VAR e o clube paulistano encerrou a partida sem balançar o gol. Nas redes sociais, o Dragão comemorou a vitória. “Hoje o futebol goiano está em festa e só isso importa. Somos gigantes e importantes para o futebol nacional! Aprendam!”, registrou o campeão da partida nas redes sociais.

CADA VITÓRIA NOSSA VAI TER QUE ECOAR NESSE BRASIL INTEIRO! 💯🇹🇹🔥⚽ Dragão domina o São Paulo no Bairro de Campinas e vence por 2 a 0. Éder e João Paulo marcaram os gols! PRA CIMA! #Dragão pic.twitter.com/YayFpvClgs — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 5, 2021