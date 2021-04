Por 3 a 0, São Paulo vence Ituano e se classifica no Paulistão

Com o resultado, o clube atinge 25 pontos no torneio e chega à sétima vitória consecutiva na temporada

Imagem: Reprodução/Instagram @saopauloFC Até o momento, São Paulo desenvolve a melhor campanha do Paulistão



Neste domingo, 25, o São Paulo venceu o Ituano por 3 a 0 em Itu, no interior do Estado. Com oito jogadores entre os 11 titulares formados nas categorias de base, o time chegou à sua sétima vitória consecutiva na temporada – seis jogos pelo Campeonato Paulista e um pela Copa Libertadores. Além disso, o clube atingiu os 25 pontos, fazendo a melhor campanha do Paulistão e garantindo a classificação para as quartas de final por antecipação. Com os garotos de Cotia em campo, o técnico argentino Hernán Crespo deu um descanso aos titulares e ganhou novas opções para a sequência dos campeonatos que a equipe disputa.

Durante o primeiro tempo, o São Paulo começou o jogo com muita tranquilidade e teve um pênalti muito bem marcado pelo árbitro Raphael Claus. Aos oito minutos, Galeano partiu em velocidade pela esquerda e quando chegava à linha de fundo, dentro da área, foi empurrado por Suéliton. Rodrigo Freitas bateu rasteiro, no canto esquerdo, e abriu o placar. O Ituano, que faz uma campanha ruim no Paulistão, tentava chegar com cruzamentos na área, mas o jovem goleiro Lucas Perri, bem posicionado, se saía melhor do que os atacantes. Aos 22 minutos, o São Paulo chegou e mais uma vez foi cirúrgico. Welington cruzou da esquerda, a bola cruzou toda a área e chegou em Igor Vinícius. Livre, ele esperou o goleiro Pegorari sair e bateu firme, no alto, marcando o segundo gol da equipe do Morumbi. Depois, até o final do primeiro tempo, as duas equipes buscaram alternativas para tentar chegar ao gol. O Ituano passou a trabalhar mais as jogadas, mas devido à desorganização, o time não conseguiu atacar.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou e o São Paulo continuou dominando o jogo. Piorando a situação para o Ituano, aos nove minutos, Jeferson pisou no tornozelo de Léo e foi expulso do campo. O São Paulo comemorou o terceiro gol aos 20 minutos do segundo tempo, com uma bela jogada de Igor Vinícius, que deixou Galeano na cara do gol para finalizar. Apesar das celebrações, o lance foi anulado após a revisão do VAR. Com sede de vitória, o jovem atleta paraguaio marcou o terceiro gol nove minutos depois. Igor Gomes recebeu lançamento e ajeitou para Galeano, que entrou na área, dominou e tocou para o fundo do gol. Com mais um jogador expulso aos 31 minutos, Gabriel Taliari, o Ituano tentou se fechar para evitar uma goleada até o fim da partida. Por sua vez, o São Paulo trocou passes e fez o tempo passar até o término do jogo. No fim, Vitor Bueno ainda perdeu a chance do quarto gol. Com o resultado, o time do Morumbi alcançou os 25 pontos e se garantiu nas quartas de final do Paulistão. Iniciando os trabalhos com a equipe do São Paulo, Crespo tem um ótimo aproveitamento. Até o momento, o técnico argentino só viu o time ser derrotado uma vez, para o Novorizontino no Paulistão.