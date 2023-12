Prêmio Brasil Olímpico: Rebeca Andrade e Marcus D’Almeida são eleitos os melhores atletas de 2023 

Ginasta venceu a premiação pelo terceiro ano seguido; arqueiro ganha título inédito ao superar Filipinho (surfe) e Hugo Calderano (tênis de mesa)

Reprodução/X/@timebrasil Rebeca Andrade e Marcus D'Almeida foram eleitos os melhores atletas do Brasil em 2023



O COB (Comitê Olímpico do Brasil) realizou nesta sexta-feira, 15, a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Os grandes nomes da noite foram a ginasta Rebeca Andrade e o arqueiro Marcus D’Almeida, vencedores do Melhor Atleta do Ano de 2023. No feminino, a estrela da ginástica artística levou o troféu pela terceira vez seguida, desbancando Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad (tênis). Ao longo desta temporada, Rebeca brilhou, recebendo cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos e outras cinco no Mundial. Já no masculino, o astro do tiro ganhou a taça pela primeira vez, superando Filipe Toledo (surfe) e Hugo Calderano (tênis de mesa). Para homenagear o Rei do Futebol, o COB decidiu chamar o troféu de Prêmio Rei Pelé.