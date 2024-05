Presidente de LaLiga confirma que Mbappé trocará o PSG pelo Real Madrid

Javier Tebas disse ao jornal argentino ‘Olé’ que craque francês assinará contrato de cinco temporadas com o clube merengue

Guillaume SOUVANT / AFP Mbappé assinou contrato de cinco temporadas



O presidente da LaLiga, Javier Tebas, confirmou que Kylian Mbappé irá se juntar ao Real Madrid na próxima temporada de futebol na Europa. O atacante de 25 anos anunciou sua saída do Paris Saint-Germain na última semana e revelou que seu destino seria um clube fora da França. Tebas elogiou a qualidade do elenco do Real Madrid, destacando a presença de jogadores como Vinícius e Bellingham. “(Mbappé) É um dos melhores jogadores do mundo. Lá também estão Vinícius e Bellingham. O Real terá um grande elenco. Claro que isso não é garantia de ganhar campeonatos”, declarou Javier Tebas ao jornal argentino Olé. O presidente ressaltou que a contratação de Mbappé não garante a conquista de campeonatos, mas enfatizou a importância do jogador para a equipe. “Mbappé chegou ao PSG em 2017 e conquistou 14 títulos com o clube, mas ainda não levantou a Liga dos Campeões. Eles (Mbappé e Real Madrid) acertaram por cinco temporadas. Então, ele terá cinco oportunidades (de conquistar a Liga dos Campeões)”, disse o presidente.

Na última edição do torneio, o time parisiense foi eliminado na semifinal pelo Borussia Dortmund. O acordo entre o Real Madrid e Mbappé foi fechado por cinco temporadas, dando ao jogador cinco oportunidades de conquistar o tão almejado troféu da Liga dos Campeões. Com a chegada do atacante, o clube espanhol espera reforçar ainda mais seu elenco e buscar títulos na próxima temporada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA