Real Madrid anuncia a contratação de Mbappé por cinco temporadas

Oficialização aconteceu dois dias após a conquista da 15ª Champions League do clube merengue

Sarah Meyssonnier / POOL / AFP Kylian Mbappé jogava no Paris Saint-Germain desde 2017



Mais uma novidade para o time do Real Madrid, que conquistou sua 15ª Champions League no último sábado. Nesta segunda-feira (3), o time europeu oficializou a contratação do jogador francês Kylian Mbappé para as próximas cinco temporadas. O atacante, aos 25 anos, passou sete temporadas no Paris Saint-Germain, onde anunciou sua saída no último dia 10 de maio. “Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo pelo qual ele será jogador do Real Madrid por cinco temporadas”, informou o clube merengue em comunicado. O comunicado foi informado de forma discreta nas redes sociais, sendo um vídeo do jogador compartilhado no X (antigo Twitter) e o escudo do time em uma foto no Instagram.

Ainda nesta segunda-feira (3), o técnico Thierry Henry divulgou a lista de jogadores da seleção francesa para a Olimpíada de Paris-2024 e não incluiu o nome de Kylian Mbappé na relação provisória, apesar de declarações recentes do próprio jogador sobre sua intenção de defender sua seleção diante da torcida nos Jogos Olímpicos.

Ainda não se sabe ao certo quando o frânces inicia os treinos e será oficialmente apresentado ao restante do time, mas deve ser após o final da Eurocopa, que será realizada entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.