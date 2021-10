Rebeca Andrade ganha ouro e prata no Mundial de Ginástica Artística

Atleta faz história no Japão ao se tornar a primeira brasileira a conquistar dois pódios na mesma edição do campeonato

Divulgação / Twitter Confederação Brasileira de Ginástica Rebeca Andrade conquistou duas medalhas no Mundial de Ginástica Artística



A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história neste sábado, 23, ao conquistar a medalha de ouro no salto e a de prata nas barras assimétricas no Mundial de Ginástica Artística, realizado no Japão. Ela foi a primeira atleta do Brasil a subir ao pódio duas vezes na mesma edição do campeonato, além de se tornar a primeira ginasta a conquistar uma medalha nas barras paralelas. Nas duas apresentações no salto, Rebeca conquistou a média de 14.966. Já nas barras assimétricas, a brasileira garantiu a segunda colocação com a pontuação de 14.633. Rebeca já havia se destacado nas Olimpíadas ao se tornar a primeira atleta da ginástica artística a trazer medalhas para o Brasil ao conquistar um ouro e uma prata em Tóquio.

E vamos de hino nacional? 🥲🇧🇷☝🏽️ pic.twitter.com/CwwN2pCFIr — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 23, 2021