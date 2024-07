Região de Paris distribui água, chapéus e leques para combater a onda de calor

As temperaturas na capital francesa podem chegar a até 36ºC durante os Jogos

A região de Paris vai distribuir água, chapéus e leques aos utilizadores de transportes públicos, especialmente aos espectadores das Olimpíadas Paris-2024, por conta da onda de calor que vive o país, que começou no sul e se estende ao norte. Um total de 2,5 milhões de garrafas de papelão reciclável ​​serão distribuídas em 70 estações de metrô e trem regional e mais 19 estações de serviço de ônibus da região para combater as altas temperaturas destes dias, anunciaram nesta terça-feira as autoridades regionais. As previsões sugerem que Paris poderá ultrapassar os 36 graus Celsius amanhã, depois de hoje terem sido atingidos 40 graus em Bordeaux, número que se aproximou em várias zonas do centro e sul do país.

“Estamos prontos para enfrentar esta onda de calor. Nós a antecipamos”, disse a presidente da região de Ile-de-France, onde está Paris, Valérie Pécresse, em declarações à imprensa. O transporte parisiense é de competência regional e mais da metade do serviço de metrô não possui refrigeração. Cerca de 53% dos ônibus e 73% dos trens regionais possuem esse recurso. Da mesma forma, 94 estações de transporte público regional terão fontes de água, das quais 32 são aquelas que atendem diretamente aos locais de competição olímpica.

O aumento das temperaturas gerará amanhã um episódio de poluição por ozônio, que pode afetar toda a população e o desempenho dos atletas olímpicos, conforme anunciado anteriormente pelo AirParif, o observatório regional da qualidade do ar. “A má qualidade do ar pode causar problemas respiratórios, aumento da fadiga e até diminuição do desempenho esportivo”, explicou.

