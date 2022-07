Renovação com o Liverpool torna Salah o quarto mais bem pago do futebol mundial; veja a lista

Segundo publicação do jornal espanhol ‘Marca’, trio de ataque do PSG ocupa as três primeiras colocações do ranking

Divulgação/Liverpool Atacante egípcio renovou seu contrato com o Liverpool até junho de 2025



Além de garantir a manutenção de uma das estrelas da equipe, a renovação de Mohamed Salah com o Liverpool até junho de 2025 tornou o egípcio o quarto jogador mais bem pago do futebol mundial. Segundo publicação do jornal espanhol Marca, o atacante está atrás apenas do trio de ataque do Paris Saint-Germain (PSG). A primeira colocação do ranking é ocupada pelo francês Kylian Mbappé, que também renovou esse ano e ultrapassou a dupla Lionel Messi e Neymar. O jogador da seleção brasileira, inclusive, é o único atleta do Brasil no top 10. Outra curiosidade é que o espanhol David de Gea, do Manchester United, é o único goleiro entre os mais bem pagos. Confira a lista com os salários pagos por semana:

1 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): 1,16 milhão de euros

2 – Lionel Messi (Paris Saint-Germain): 1,11 milhão de euros

3 – Neymar (Paris Saint-Germain): 703 mil euros

4 – Mohamed Salah (Liverpool): 464 mil euros

5 – Cristiano Ronaldo (Manchester United): 446 mil euros

6 – Kevin De Bruyne (Manchester City): 446 mil euros

7 – Erling Haaland (Manchester City): 435 mil euros

8 – David de Gea (Manchester United): 435 mil euros

9 – Antoine Griezmann (Atlético de Madrid): 413 mil eruso

10 – Robert Lewandowski (Bayern de Munique): 406 mil euros