Roma vence Napoli em jogo marcado por indisciplina

Partida válida pela 17ª rodada teve seis cartões amarelos e dois vermelhos só na segunda etapa

TIZIANA FABI / AFP Astro nigeriano Victor Osimhen foi um dos expulsos na partida deste sábado



A Roma venceu o confronto contra o Napoli por 2 a 0, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo, disputado no Estádio Olímpico, foi marcado por um baixo nível técnico, mas muita intensidade. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico José Mourinho alcançou a sexta colocação na tabela, com 28 pontos, ultrapassando o Napoli, que ocupa a sétima posição, com 27 pontos. A liderança do campeonato é da Internazionale, com 44 pontos, seguida pela Juventus, com 40. No primeiro tempo, as equipes protagonizaram uma disputa acirrada. Em diversos lances, os jogadores ultrapassaram os limites, resultando em oito cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Andrea Colombo. Os treinadores das equipes também foram “presenteados” com cartões amarelos devido ao excesso de reclamações. Apesar da intensidade, a Roma teve as melhores oportunidades para marcar, com destaque para o atacante Bove, que acertou o travessão em uma das jogadas.

O Napoli só conseguiu ameaçar o goleiro Rui Patricio aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Osimhen tentou uma bicicleta e a bola passou perigosamente pela pequena área romana. No segundo tempo, as equipes buscaram jogar um futebol mais organizado, mas a indisciplina prevaleceu. Foram mais seis cartões amarelos e dois vermelhos, ambos para jogadores do Napoli (Politano e Osimhen). Com uma postura mais organizada, a Roma conseguiu abrir o placar aos 31 minutos da etapa final, com um belo gol de Pellegrini dentro da área. Lukaku quase ampliou a vantagem, mas parou em uma ótima defesa de Alex Meret. No entanto, o atacante belga não desistiu e marcou o segundo gol da equipe romana aos 50 minutos, em um belo contra-ataque. Vale ressaltar que o Napoli estava com apenas oito jogadores em campo no momento do gol, pois o zagueiro brasileiro Natan estava fora de campo, sendo atendido devido a uma lesão no ombro.