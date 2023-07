Romário é internado no Rio de Janeiro após quadro de infecção intestinal

O senador e ex-jogador passou mal e precisou ser hospitalizado às pressas na capital fluminense

Edilson Rodrigues/Agência Senado - 23/08/2022 Romário está internado no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira, 13



O senador Romário (PL-RJ) foi internado às pressas na noite desta quinta-feira, 13, no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro. De acordo com apuração da reportagem do site da Jovem Pan, o ex-jogador passou mal e foi diagnosticado com uma infecção intestinal. O incidente ocorreu horas depois do encontro com Doutor Luizinho, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. O tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, entretanto, tem quadro estável e vem respondendo bem aos tratamentos. Este não é o primeiro problema de saúde envolvendo o político de 57 anos. Em 2013, o “Baixinho” fez operação de hérnia de disco. Já no ano de 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula. A reportagem procurou a assessoria de imprensa do hospital, que preferiu não se manifestar.