São Bernardo vence Santo André e tira São Paulo da zona de classificação no Campeonato Paulista

O São Bernardo venceu o Santo André por 1 a 0 em um jogo emocionante no estádio 1º de Maio, pela nona rodada do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, 19. O gol da vitória foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, furando a retranca do rival que jogou com um jogador a menos por boa parte da partida. Com essa vitória, o São Bernardo chegou a 15 pontos e ficou em segundo lugar no Grupo D, atrás apenas do Novorizontino. O São Paulo, que tem um jogo a menos, está em terceiro lugar com 14 pontos. Já o Santo André continua sem vencer no campeonato, ocupando a última posição na tabela. O clássico entre São Bernardo e Santo André começou movimentado, com os dois times buscando o gol. No entanto, a expulsão de um jogador do Santo André mudou o panorama da partida, permitindo que o São Bernardo dominasse o jogo. A partida seguiu equilibrada até os minutos finais, quando o zagueiro Hélder marcou o gol da vitória. Com esse resultado, o São Bernardo se prepara para enfrentar o Santos na próxima rodada, enquanto o Santo André recebe a Inter de Limeira.

