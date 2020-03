São Paulo apresenta nova camisa com influenciadora digital

Reprodução Alessandra Xavier publicou a primeira foto com a nova camisa do São Paulo



O São Paulo divulgou nesta quarta-feira qual será a camisa usada pela equipe na temporada. O modelo foi divulgado pela influenciadora Digital Alessandra Xavier, que também é patrocinada pela Adidas, fornecedora de material esportivo do clube.

O visual remete às camisas usadas pelos clubes nos anos 90, com uma marca d’água aparente. Por enquanto, apenas o modelo número 1 foi mostrado. A equipe deve apresentar a novidade para os torcedores já nesta quinta-feira, quando estreia na Libertadores contra o Binacional. A camisa ainda não está disponível para compra no site oficial do clube.