São Paulo bate Corinthians, quebra tabu e afoga rival na crise

Resultado deixa o tricolor paulista na liderança do Grupo D, com dez pontos, e o alvinegro com apenas três pontos no Grupo C, sob o risco de perder a segunda colocação

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Gustavo, do São Paulo, comemora após marcar o segundo gol da equipe na partida contra o Corinthians válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2024, realizada na Neo Química Arena, na zona leste da capital paulista, na noite desta terça-feira (30). O São Paulo venceu por 2 a 1.



Passados quase dez anos de espera, o São Paulo venceu pela primeira o Corinthians na Neo Química Arena em uma partida triunfal nesta terça-feira, 30, por 2 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão. Os gols de Calleri e Luiz Gustavo ajudaram a quebrar o tabu do São Paulo por nunca ter vencido na casa do rival. Decepcionada, a torcida do timão vaiou o atacante Yuri Alberto no momento em que ele foi substituído. O resultado de hoje deixa o tricolor paulista na liderança do Grupo D, com dez pontos, e o Corinthians com apenas três pontos no Grupo C, sob o risco de perder a segunda colocação. Aos 45 minutos do segundo tempo, Mano Menezes apostou na juventude que estava no banco e mandou para os gramados Ryan, Kayke e Arthur Sousa, que emplacou o gol da vitória do time. Apesar do desempenho da escalação nos últimos minutos, não havia mais tempo para dar a volta por cima.

*Com informações do Estadão Conteúdo