São Paulo começa bem, mas sede empate para o Ceará no Morumbi

Calleri abriu o placar e chegou a marcar mais dois gols, mas foram anulados por causa do impedimento do argentino; jogo terminou 2 a 2

MARCOS M CARMONA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo empata com Ceará e perde a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro



São Paulo e Ceará se enfrentaram neste sábado, 28, pelo Campeonato Brasileiro e empataram por 2×2. O time paulista começou bem e dominou o primeiro tempo, abrindo o placar aos sete minutos com um gol de Jonathan Calleri. A equipe continuou atacando e chegou a marcar mais dois, mas foram anulados porque o argentino estava impedido. Aos 36 minutos, em uma falha de Arboleda na defesa, o Ceará conseguiu marcar e empatar o jogo. Mas não foi o suficiente para parar o tricolor que queria vencer para assumir a liderança temporariamente. Cinco minutos depois que os cearenses marcaram, Rodrigo Nestor empurrou a bola para o gol e voltou a deixar o São Paulo à frente no placar e ir para o intervalo com a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o time paulista caiu de rendimento e permitiu que o Ceará empatasse em um lance que gerou dúvidas sobre o posicionamento do Stiven Mendonza. Com a partida empatada, o tricolor até tentou buscar a vitória, mas não conseguiu achar o caminho para o gol e aos 90 minutos Igor Gomes foi expulso e complicou ainda mais a situação. Com pouco tempo para conseguir converter um lance, o jogo terminou empatado. Com o resultado, o São Paulo sobe para a vice-liderança, já o Ceará permanece na zona de rebaixamento. No fim da partida, a torcida são paulina quem tem sido presente, chegou a vaiar o desempenho do time, mas depois aplaudiu a equipe que a 11 jogos não perde dentro de casa.