São Paulo fica no empate com o Cuiabá e chega ao quinto jogo sem vitória

Time de Rogério Ceni levou gol logo nos minutos iniciais e precisou correr atrás para conseguir marcar; tricolor está a cinco pontos da zona de rebaixamento

GIL GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marllon jogador do Cuiabá disputa lance com Nahuel Bustos jogador do São Paulo durante partida no estádio Arena Pantanal



São Paulo e Cuiabá se enfrentaram neste domingo, 4, e ficaram no empate por 1 a 1 na 25ª rodada do campeonato brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni chega ao seu quinto jogo sem vitória. O primeiro time a marcar na partida foi o Cuiabá, logo no começo do jogo após um pênalti, na qual Deyverson bateu e converteu em gol. Antes de conseguir balançar a rede adversária e empatar o jogo, o São Paulo ainda teve mais um problema, porque o Wellington recebeu o segundo amarelo e foi expulso no começo do segundo tempo. O gol do tricolor foi contra e marcado por Marllon, do Cuiabá. Com o resultado, o time de Ceni chega a 30 pontos e não consegue se distanciar do perigo. São cinco pontos para a zona de rebaixamento, a qual o Cuiabá deixou com o empate que levou a equipe mato-grossense aos 26 pontos. A torcida são-paulina estava em peso na Arena Pantanal, e além dos chamados de “burro” dirigidos ao técnico, ao final também deixaram um “lembrete” ao gritarem “é quinta-feira”, em referência à data do jogo mais importante do ano para o São Paulo. O time levou 3 a 1 do Atlético-GO no jogo de ida das semifinais da Sul-Americana e tem de ganhar por três gols no Morumbi para ir à final.