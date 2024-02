São Paulo inscreve James Rodríguez no Paulistão para substituir Luiz Gustavo

Colombiano desistiu da ideia de deixar o clube; torcedores comemoram decisão

Divulgação/São Paulo FC - 22/02/2024 O meia colombiano James Rodríguez em treino do São Paulo no CCT da Barra Funda



O São Paulo inscreveu James Rodríguez no Campeonato Paulista, substituindo Luiz Gustavo, que está lesionado. A decisão havia sido antecipada pelo técnico Thiago Carpini após o empate com o Guarani. A inscrição do colombiano foi possível devido a uma brecha no regulamento que permite a troca de jogadores contundidos com lesões graves. A torcida, que vinha preocupada com a sequência de resultados negativos, comemorou a novidade. Com a ausência prolongada de Luiz Gustavo, James foi registrado no Paulistão antes das fases finais. O meio-campista, que havia cogitado deixar o clube, agora é visto como o “salvador da pátria” pelo treinador e pelos torcedores após quatro jogos sem vitórias. O São Paulo, que liderava com folga o Grupo D, caiu de rendimento com as derrotas e o empate recentes, deixando a classificação em rico. A inscrição do armador colombiano traz esperança aos são-paulinos, que invadiram as redes sociais do clube para comemorar a reintegração do jogador, um dos mais badalados do elenco. Mensagens empolgadas destacavam a expectativa de que o colombiano seja o herói da equipe na busca pelo título.

*Reportagem produzida com auxílio de IA