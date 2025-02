Sauber anuncia programação e confirma Bortoleto em todos os dias da pré-temporada da Fórmula 1

Brasileiro, que tem apenas 20 anos e é o atual campeão da Fórmula 2, terá a oportunidade de pilotar o novo modelo C45

Reprodução/X/@fia O jovem piloto estará ao volante do carro número cinco da equipe



A equipe Kick Sauber divulgou sua programação para os testes de pré-temporada da Fórmula 1, confirmando a participação do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto em todas as sessões que ocorrerão no Circuito de Sakhir, no Bahrein, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.

Gabriel Bortoleto, que tem apenas 20 anos e é o atual campeão da Fórmula 2, terá a oportunidade de pilotar o novo modelo C45 da Sauber. Ele se apresentará na pista durante a tarde na quarta e quinta-feira, e na parte da manhã na sexta-feira. Este evento marcará sua estreia oficial como piloto titular da equipe.

A presença de Bortoleto na Fórmula 1 representa um marco importante, pois é a primeira vez em sete anos que um brasileiro integra o grid fixo da categoria, desde a saída de Felipe Massa em 2017. O jovem piloto estará ao volante do carro número cinco da equipe. Após os testes no Bahrein, os pilotos se prepararão para o primeiro Grande Prêmio da temporada, que acontecerá na Austrália, no final da segunda quinzena de março.

