Seleção feminina avança e a masculina é eliminada no Torneio Pré-Olímpico de Basquete 3×3

Equipe feminina enfrentou a Alemanha, perdendo na prorrogação por 17 a 16, mas se recuperaram ao vencer a Áustria por 21 a 11

Reprodução/CBB Seleção feminina busca uma vaga na semifinal contra o Japão neste sábado (4) às 07h20 (horário de Brasília)



A seleção brasileira feminina de basquete 3×3 avançou no Torneio Pré-Olímpico nesta sexta-feira (3), que está acontecendo em Utsunomiya, no Japão. A seleção feminina, que conta com Clarissa dos Santos, Vitória Marcelino, Thayná Silva e Luana Souza, enfrentaram a Alemanha, perdendo na prorrogação por 17 a 16, mas se recuperaram ao vencer a Áustria por 21 a 11. Agora, buscam uma vaga na semifinal contra o Japão neste sábado (4) às 07h20 (horário de Brasília).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por outro lado, o time masculino não teve a mesma sorte, perdendo para a Lituânia por 21 a 14 e para Porto Rico por 21 a 19. Com esses resultados, o Brasil está fora da disputa pela fase semifinal do torneio. Apesar da derrota, a equipe masculina enfrente a Holanda também este sábado (4), às 03h50, apenas para cumprir tabela. Isto porque a Holanda tem dois triunfos e já está classificada, enquanto Porto Rico e Lituânia, cada um com uma vitória, se enfrentarão valendo a segunda vaga do grupo.

*Conteúdo produzido com auxílio de IA