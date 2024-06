Seleção feminina de vôlei bate a Alemanha e consegue décima vitória seguida na Liga das Nações

Jogo foi marcado por sets disputados ponto a ponto; lista das 14 atletas que enfrentarão a Bulgária na próxima partida já foi definida, com destaque para nomes como Macris, Roberta, Gabi e Thaisase

Divulgação/CBV Jogadoras do Brasil comemoram ponto durante partida contra a Alemanha na LIga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou nesta quinta-feira (13) sua décima vitória consecutiva na Liga das Nações ao vencer a Alemanha em um jogo equilibrado, disputado em Hong Kong. A energia em quadra foi destacada como um fator determinante para o resultado positivo, segundo a líbero Natinha. Mesmo diante da tradição de confrontos difíceis com as alemãs, o time brasileiro soube lidar com a pressão e manter a calma nos momentos decisivos. A central Diana ressaltou a eficiência do esquema tático montado pelo técnico José Roberto Guimarães como fundamental para a vitória por 3 sets a 1. O jogo foi marcado por sets disputados ponto a ponto, com ambas as equipes demonstrando qualidade, tanto na defesa quanto no ataque. A lista das 14 atletas que enfrentarão a Bulgária na próxima partida já foi definida, com destaque para nomes como Macris, Roberta, Gabi e Thaisa. A partida está marcada para a madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA