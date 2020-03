Seleção feminina empata com a Holanda no Torneio Internacional da França

CBF A goleira Natascha, da seleção brasileira



O futebol feminino do Brasil empatou com a Holanda, em 0 x 0 nesta quarta-feira, em partida válida pelo Torneio Internacional da França, competição que serve de preparação apra os Jogos Olímpicos de Tóquio.

O grande destaque do jogo realizado em Valenciennes foi a goleira Natascha, estreante com a camisa do Brasil. Ela entrou no segundo tempo e mostrou muita segurança diante do poderoso ataque holandês, superior ao brasileiro principalmente nos minutos finais.

Com o resultado, a técnica sueca Pia Sundhage manteve sua invencibilidade à frente da seleção, com seis vitórias e três empates. O Torneio Internacional da França de Futebol Feminino acontece entre os dias 2 e 11 de março em calais e Valenciennes. O Brasil enfrentará também as seleções do Canadá e da França, algoz na Copa do Mundo de 2019.

* Com Agência Brasil