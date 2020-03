Sem ‘high five’ e autógrafos: temendo coronavírus, NBA envia memorando aos times

EFE/ George Frey Recomendação da NBA pede que jogadores evitem high five e autógrafos com objetos de fãs



O temor do coronavírus chegou à NBA. Neste domingo, a liga de basquete norte-americana enviou um documento aos clubes com medidas curiosas para prevenir uma possível disseminação do vírus.

Segundo informações da ESPN, o memorando pede que atletas evitem ‘high-fives’, cumprimentando os fãs com o punho fechado, e autógrafos, para que não toquem em itens de outras pessoas, como canetas, bolas e camisetas.

A liga alerta ainda que alguns eventos podem ser alterados ou cancelados de acordo com o avanço do Covid-19 no país, como o NBA Draft Combine, marcado para maio, e o Hoop Summit Global, em Portland, que deve acontecer em abril. Juntos, eles recebem centenas de fãs, treinadores e atletas.

Os mandatários também orientaram que todos devem lavar as mãos frequentemente por ao menos 20 segundos, e evitar tocar olhos, nariz e boca.

A NBA já sentiu alguns reflexos do avanço do coronavírus. No mês passado, alguns jornalistas chineses não estiveram no All-Star Game devido a restrição de viagens imposta pelo país. Para auxiliar a contenção do vírus, a liga doou US$ 1,4 milhão à província de Hubei, onde fica Wuhan, epicentro da doença.