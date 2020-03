Sergio Ramos elogia fã que compartilha seus posts com Whindersson Nunes

EFE/Jesús Diges Sergio Ramos enviou mensagem ao brasileiro Whindersson Nunes no Twitter



O que Whindersson Nunes e o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, tem em comum? Aparentemente, uma grande fã. Nesta terça, Whindersson compartilhou com seus seguidores um fato curioso: todos os dias, uma seguidora envia por mensagem direta os conteúdos postados pelo jogador de futebol nas redes. “Um Instagram com quase 40 milhões de seguidores com certeza alguma coisa estranha vai ter”, disse.

Uns Instagram com quase 40 milhões de seguidores com certeza alguma coisa estranha vai ter né, por exemplo essa mulher que me manda coisas do Sérgio Ramos todos os dias pic.twitter.com/ilTY20gDaP — Whindersson (@whindersson) March 3, 2020

O post repercutiu tanto, que pouco tempo depois chegou até o jogador. Sergio Ramos respondeu – em português – elogiando os seguidores do brasileiro. “Parabéns por ter followers com tanto gosto”, escreveu o espanhol, que ainda mandou abraços para Whindersson.