Sorteio da Champions: Real Madrid enfrenta City; PSG sorteado contra Chelsea

Os gigantes espanhóis, recordistas 15 vezes campeões europeus, receberão o City na partida de ida no Santiago Bernabéu no próximo mês

Harold CUNNINGHAM / AFP Sorteio das oitavas de final da Champions League



Real Madrid e Manchester City se enfrentarão em uma eliminatória de mata-mata da Champions League pela quinta temporada consecutiva após serem sorteados nesta sexta-feira (27) para jogarem um contra o outro nas oitavas de final, enquanto os atuais campeões Paris Saint-Germain enfrentarão o Chelsea.

Os gigantes espanhóis, recordistas 15 vezes campeões europeus, receberão o City na partida de ida no Santiago Bernabéu no próximo mês antes de viajarem para a Inglaterra para a volta na semana seguinte.

Os clubes já jogaram entre si nesta temporada, com o City de Pep Guardiola vencendo por 2 a 1 em Madri em dezembro durante a fase de liga, na qual o clube da Premier League terminou em oitavo e o Real em nono.

Isso permitiu ao City, vencedores da Champions League em 2023, avançar direto para as oitavas de final, enquanto o Madrid teve que passar pelos play-offs da fase eliminatória, nos quais derrotaram o Benfica por 3 a 1 no placar agregado.

Esta é a oitava temporada em que as equipes jogaram entre si desde 2012. O Real venceu o City nos play-offs da fase eliminatória na temporada passada, e nas quartas de final no caminho para vencer o troféu em 2024. Eles também saíram vitoriosos nas semifinais em 2022, com o City vencendo na mesma etapa no ano seguinte.

Sorteio para as oitavas de final da Uefa Champions League:

Real Madrid (ESP) x Manchester City (ING)

Bodo/Glimt (NOR) x Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) x Chelsea (ING)

Newcastle United (ING) x Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) x Liverpool (ING)

Atletico Madrid (ESP) x Tottenham Hotspur (ING)

Atalanta (ITA) x Bayern de Munique (ALE)

Bayer Leverkusen (ALE) x Arsenal (ING)

O PSG jogará em casa contra o Chelsea na partida de ida após se classificar para esta etapa com uma vitória agregada de 5 a 4 sobre os rivais da Ligue 1, Monaco, nos play-offs. O Chelsea progrediu direto para as oitavas de final após terminar em sexto na fase de liga.

Os lados jogaram entre si nas fases eliminatórias em três anos consecutivos de 2014 a 2016, com o Chelsea vencendo o primeiro desses confrontos nas quartas de final e o PSG triunfando nas oitavas de final nos dois seguintes.

O último encontro deles ocorreu na final do Mundial de Clubes de julho, nos Estados Unidos, quando o Chelsea venceu por 3 a 0 contra os campeões europeus da temporada passada.

O Chelsea tem sido treinado desde janeiro por Liam Rosenior, que anteriormente havia enfrentado o PSG na Ligue 1 como treinador do Strasbourg.

Enquanto isso, o Newcastle United enfrentará o Barcelona com a partida de ida no St James’ Park — o time espanhol venceu por 2 a 1 lá durante a fase de liga em setembro.

Há um total recorde de seis clubes ingleses nas oitavas de final. O Liverpool terá uma revanche contra o Galatasaray, tendo os gigantes turcos derrotado o clube de Anfield por 1 a 0 em setembro na fase de liga.

O Arsenal enfrentará o Bayer Leverkusen e o Tottenham Hotspur foi sorteado para jogar contra o Atlético de Madrid.

Os campeões alemães Bayern de Munique jogarão contra a Atalanta, o único clube italiano restante na competição, enquanto a recompensa dos novatos noruegueses do Bodo/Glimt por eliminarem a Inter de Milão é um confronto de oitavas de final contra o Sporting de Portugal.

As partidas de ida acontecerão em 10 e 11 de março, com as partidas de volta uma semana depois. As equipes que se classificaram diretamente para esta etapa após terminarem entre os oito primeiros na fase de liga jogarão todas em casa nas partidas de volta.

A final da Champions League desta temporada acontecerá na Puskas Arena, em Budapeste, em 30 de maio.

*AFP