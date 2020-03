Suíça, Espanha, Ucrânia, Alemanha estão no grupo da morte da Liga das Nações

EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Luis Figo durante o sorteio da Liga das Nações



Sorteados nesta terça-feira em Amsterdã, os grupos da Liga das Nações da UEFA desenham grandes confrontos entre as maiores seleções do Mundo. O destaque para a Liga A, considerada a “primeira divisão” do torneio vai para o Grupo 4, que tem Suíça, Espanha, Ucrânia e Alemanha. Campeão da última edição do torneio, Portugal está ao lado da campeã mundial França, Suécia e a Croácia, de Modric.

Veja a configuração dos grupos após o sorteio:

Grupo 1: Holanda, Itália, Bósnia, Polônia

Grupo 2: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Islândia

Grupo 3: Portugal, França, Suécia, Croácia

Grupo 4: Suíça, Espanha, Ucrânia, Alemanha

Regulamento

Criada em 2018 para substituir a janela de amistosos da Europa, a Liga Europa começa a ser disputada em setembro, com 55 seleções distribuídas em quatro ligas. Cada “divisão” é formada por vários grupos, nos quais todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta.

O último colocado de cada grupo é rebaixado para a Liba abaixo, enquanto o primeiro colocado sobe de divisão. Os vencedores dos grupos da primeira divisão disputam um quadrangular final, que deve acontecer em junho de 2021.