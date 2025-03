Técnico da Itália expressa otimismo sobre confronto decisivo e tabu contra a Alemanha: ‘É hora de vencer’

Azzurra não bate a seleção rival há 13 anos, mas Técnico Spalletti expressa otimismo para o confronto válido pelas quartas de final da Liga das Nações

DANIEL DAL ZENNARO/EFE/EPA Técnico Luciano Spalletti expressa otimismo em relação ao confronto da Itália contra a Alemanha



O técnico Luciano Spalletti expressou otimismo em relação ao confronto da Itália contra a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações. O jogo de ida está marcado para esta quinta-feira (20), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Spalletti enfatizou a necessidade de um resultado positivo e pediu que sua equipe jogue com “inteligência”, aproveitando as oportunidades para atacar.

A Itália enfrenta um desafio significativo, já que não vence a seleção alemã há 13 anos. Spalletti acredita que este é o momento certo para mudar essa história. “É hora de vencer. Empatamos quatro dos últimos seis jogos contra eles e temos o dever de jogar com aquele sonho de vitória que os italianos têm quando veem sua seleção jogar. Temos de carregar nossa história conosco para o bem ou o mal”, declarou o treinador, prometendo uma abordagem audaciosa para a partida.

Embora o técnico não conte com o centroavante Retegui para os dois jogos da fase eliminatória, ele ainda não definiu quem será seu substituto. A decisão sobre o jogador que ocupará essa posição será tomada após o resultado do primeiro confronto. Para a partida em Milão, Spalletti deve manter o esquema tático 3-5-2, com Kean assumindo um papel mais avançado no ataque.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os jogadores Raspadori, Udogie, Tonali e Politano terão liberdade para se movimentar e contribuir ofensivamente, o que pode ser crucial para a busca de um resultado favorável.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório