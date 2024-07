Tênis: veja como ficou o top 5 da ATP após vitória de Alcaraz em Wimbledon

Brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Wild, na 72ª colocação, com 755 pontos

ANDREJ ISAKOVIC, Ben Stansall, HENRY NICHOLLS / AFP Carlos Alcaraz conquistou bicampeonato em Wimbledon



Apesar da vitória do bicampeonato do espanhol Carlos Alacaraz em Wimbledon, sobre o sérvio Novak Djokovic, o Top 5 do ranking da ATP segue o mesmo, com o italiano Jannik Sinner na primeira posição, pela quinta semana consecutiva, e seguido por Djokovic e Alacaraz, respectivamente. O jovem espanhol venceu, pelo segundo ano seguido, Djokovic novamente na final e foi campeão na grama do All England Club, no último domingo (15). Como defendeu o título da competição, ele se manteve com os mesmos 8.130 pontos com os quais começou Wimbledon. Contudo, sua distância diminuiu em 220 pontos para Sinner, que se mantém no topo com 1.440 pontos de vantagem para o espanhol e a 1.110 de Djokovic, mesmo tendo caído nas quartas de final no Grand Slam londrino. A principal mudança dentro do Top 10 foi a ascensão do australiano Alex de Minaur da nona para a sexta posição, a melhor de sua carreira. O brasileiro mais bem colocado no ranking continua sendo Thiago Wild, na 72ª colocação, com 755 pontos, enquanto Thiago Monteiro está em 85º, com 700 pontos.

Ranking da ATP publicado

1. Jannik Sinner (ITA) 9.570 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 8.460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.130

4. Alexander Zverev (ALE) 7.015

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.525

6. Alex De Minaur (AUS) 4.185 (+3)

7. Hubert Hurkacz (POL) 4.105

8. Andrey Rublev (RUS) 4.070 (-2)

9. Casper Ruud (NOR) 4.030 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.770

11. Taylor Fritz (EUA) 3.705 (+1)

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.615 (-1)

13. Tommy Paul (EUA) 3.410

14. Ben Shelton (EUA) 2.750

15. Ugo Humbert (FRA) 2.490 (+1)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.330 (+9)

17. Holger Rune (DIN) 2.210 (-2)

18. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.075 (-1)

19. Sebastián Báez (ARG) 2.020 (-1)

20. Alejandro Tabilo (CHI) 1.918 (-1)

Publicado por Sarah Américo