Thiago Silva será recebido com festa no Rio de Janeiro

A espera de mais de 15 anos finalmente chegou ao fim para a torcida do Fluminense, que terá a oportunidade de matar a saudade de Thiago Silva. O zagueiro desembarca no Rio de Janeiro nesta semana para ser apresentado pelo Tricolor no Maracanã, em um evento muito aguardado pelos torcedores. O retorno do jogador ao Brasil tem gerado grande expectativa entre os tricolores, que poderão acompanhar de perto todos os passos do jogador. O cronograma divulgado pelo clube indica que o zagueiro chegará ao Rio de Janeiro na próximo quinta-feira (6), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, às 10h (horário de Brasília). Uma mobilização está sendo organizada para a realização de um ‘AeroMonstro’, onde os torcedores do Fluminense irão ao aeroporto para receber Thiago Silva com festa. A esposa do jogador, Belle Silva, demonstrou empolgação com a recepção calorosa que está sendo preparada para o atleta. A festa de apresentação oficial do jogador no Maracanã está marcada para a sexta-feira (7), com a venda de cerca de 50 mil ingressos. O evento contará com um show do grupo Sorriso Maroto e a abertura dos portões está prevista para as 18h (horário de Brasília). A procura por ingressos foi tão alta que o Fluminense precisou abrir mais setores do estádio para acomodar os torcedores.

