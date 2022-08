Tite tem aprovação de 47% dos brasileiros, aponta DataFolha

Gaúcho recuperou a confiança do público, mas é o primeiro técnico no século a ir para Copa do Mundo com o menor índice de ótimo ou bom

Uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha entre os dias 27 e 28 de julho, mostra que 47% dos brasileiros confiam no trabalho do técnico Tite. A pesquisa foi realizada com 2.556 pessoas com 16 anos ou mais em 183 municípios. Com o resultado, o gaúcho conseguiu recuperar a confiança dos brasileiros, porém, segue abaixo do que havia marcado às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, realizada em 2018, quando registrou 62% de aprovação. Ele também vai ser o primeiro técnico no século a ir para a principal competição de futebol com o menor índice de ótimo ou bom. Este é o sexto ano de Tite à frente da seleção brasileira e a quarta vez que o DataFolha faz essa pesquisa. O ano em que o treinado obteve o pior resultado foi em dezembro de 2019, quando só conseguiu 37% das aprovações. Os resultados também mostraram que 7% consideram o trabalho de Tite como ruim ou péssimo, 24% acham regular e 22% não sabem opinar.