Com show de Boskovic, Sérvia vence Coreia do Sul e fica com o bronze no vôlei feminino

Oposta marcou 33 pontos e as sérvias fecharam o jogo em 3 sets a 0

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Boskovic em bloqueio na partida contra a Coreia do Sul



Na disputa do bronze no vôlei feminino, a Sérvia venceu a Coreia do Sul por 3 a 0 e ficou com a medalha em Tóquio 2020. Depois de perder para as norte-americanas na semifinal por 3 sets a 0, as sérvias se recuperaram e continuaram dependendo de Tijana Boskovic, a maior pontuadora das Olimpíadas que fez 33 pontos, e conquistaram mais uma medalha olímpica. Na Rio 2016, a Sérvia foi medalha de prata depois de perder para a China. A Coreia do Sul conquistou sua última medalha na modalidade em 1976 (bronze) e chegou a disputar também em Londres 2012, mas perdeu para o Japão.