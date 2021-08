Indiano Neeraj Chopra conquista 1ª medalha de ouro do atletismo para o país

Aos 23 anos, o atleta lançou o martelo para 87.58 metros e subiu ao lugar mais alto do pódio no Estádio Olímpico de Tóquio

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Neeraj, de 23 anos, fez história nos Jogos Olímpicos



O atleta Neeraj Chopra, de 23 anos, entrou para a história do esporte olímpico na Índia ao conquistar a primeira medalha de ouro no atletismo para o seu país. Na manhã deste sábado, 7, ele levou a melhor no levantamento de martelo masculino fazendo 87.58 metros e superando os tchecos Vadlejch e Veselý, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. Na classificatória da modalidade Chopra já tinha conquistado a melhor marca da prova, com 86.65 metros e conseguiu melhorar sua marca pessoal. A última vez que a Índia levou medalhas no atletismo foi nos Jogos de Paris em 1900, com Norman Pritchard prata nos 200 metros e nos 200 metros com barreiras em Paris em 1900. Essa também é a primeira medalha do país em qualquer esporte desde o título no tiro em 2008.

