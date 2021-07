Olimpíada de Tóquio começa nesta quarta-feira; veja o calendário completo

Entre 21 de julho e 8 de agosto, a capital japonesa sediará disputas em 46 modalidades, distribuirá 918 medalhas e abrigará mais de 11 mil atletas de 204 países

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados em um ano devido à pandemia do coronavírus



Adiada em um ano devido à pandemia do coronavírus, a Olimpíada de Tóquio 2020 começará nesta quarta-feira, 21, com partidas de futebol e de beisebol. Durante 19 dias, a capital japonesa sediará disputas em 46 modalidades — sendo cinco delas estreantes, o beisebol, o karatê, o surfe, o skate e a escalada —, distribuirá 918 medalhas e abrigará mais de 11 mil atletas de 204 países. Só o Brasil levará 304 esportistas. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) espera ter desempenho similar da Rio-2016, quando conquistou 19 medalhas (sete de ouro) e terminou os Jogos Olímpicos na 13ª posição. Sob o comando da sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica com os Estados Unidos, a seleção brasileira de futebol feminino estreia nesta quarta-feira, contra a China, às 5h (de Brasília), em busca do inédito ouro. O Brasil também tem nutre esperança de medalhas no futebol masculino, no vôlei (em ambos os gêneros), no handebol feminino e com algumas estrelas como Gabriel Medina (surfe), Ítalo Ferreira (surfe), Letícia Bufoni (skate), Isaquias Queiroz (canoagem), Beatriz Ferreira (boxe), Arthur Zanetti (ginástica artística), Bruno Fratus (natação), Mayra Aguiar (judô), Baby (judô) e Robert Scheidt (vela).

Confira o calendário de Tóquio-2020: