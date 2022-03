Verstappen vence GP da Arábia Saudita e conquista primeira vitória na temporada 2022

Holandês fez um duelo emocionante com Charles Leclerc mas conseguiu ultrapassar a quatro voltas do final e cruzou a linha de chegada 30 segundos à frente

EFE/EPA/STR Max Verstappen conquista primeira vitória em 2022 no GP da Arábia Saudita



O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, venceu neste domingo, 27, no GP da Arábia Saudita após fazer um duelo emocionante com o adversário da Ferrari, Charles Leclerc. O holandês, que largou em quarto, conseguiu ultrapassar a quatro voltas do final e cruzar a linha de chegada apenas meio segundo à frente do monegasco, fazendo com que conquistasse a primeira vitória da temporada. “Estávamos lutando muito na frente. Foi difícil. Estou muito feliz por finalmente termos dado o pontapé inicial na temporada”, disse o piloto após a corrida. A vitória foi a 21ª da carreira de Verstappen e lhe rendeu seus primeiros pontos do ano após a saída dupla da Red Bull no Barein. Pelo rádio, o ex-automobilista e atual chefe da Red Bull, Christian Horner, comemorou a conquista. “Uau, isso foi apertado, uau, inacreditável! Muito bem, Max. Ótimo, ótimo trabalho”, disse. A terceira posição da corrida ficou com o espanhol Carlos Sainz.