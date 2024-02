Vini Jr. celebra nomeação como embaixador da Unesco: ‘Minha luta é pela educação’

Com o feito, atacante do Real Madrid se tornou o segundo jogador brasileiro a receber esse título, seguindo os passos de Pelé

Reprodução/Instagram/@unesco Vinicius Júnior é nomeado embaixador da Unesco para a Educação para Todos



O atacante Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, foi nomeado pela Unesco como embaixador da boa vontade para a Educação para to-dos. Durante uma cerimônia, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, entregou a Vinicius uma camiseta azul-marinho, destacando que ele é um “jogador excepcional” e um exemplo para toda uma geração. Nas rede sociais ele celebrou a nomeação. “Receber esse convite para ser embaixador da Unesco aos 23 anos é mais do que uma honra, é uma vitória e um dever que carregarei para a vida. Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente”, escreveu. “A minha luta é pela educação. Meu Instituto cresce mês a mês no Brasil e, com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo”, acrescentou.

Vinicius se tornou o segundo jogador brasileiro a receber esse título, seguindo os passos de Pelé. A Unesco também ressaltou o compromisso de Vinicius com o acesso à educação para jovens, através do Instituto Vini Jr. Além disso, ele tem colaborado com a Uefa e com o Brasil na promoção dos valores do respeito e do diálogo. Em reconhecimento a sua dedicação social, Vinicius recebeu o Prêmio Sócrates em 2023. Segundo a Unesco, cerca de 250 milhões de crianças e adolescentes no mundo não têm acesso à escola e 7 em cada 10 crianças não conseguem ler ou interpretar um texto simples aos dez anos de idade. Além de Vinicius, a atriz espanhola Rossi de Palma, o ator norte-americano Forest Whitaker e o chefe ítalo-argentino Mauro Colagreco também são embaixadores da Unesco.

