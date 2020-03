Vinícius Jr. esbanja bom humor ao comentar atuação contra o Barcelona em seu canal no Youtube

Reprodução/Real Madrid Vinícius Júnior marcou um dos gols do Real Madrid na vitória sobre o Barcelona



Vinícius Júnior se tornou o jogador mais jovem a marcar em um confronto entre Real Madrid e Barcelona, no último domingo. Após a atuação de gala na vitória do time merengue sobre o rival por 2×0, o brasileiro fez a vez de youtuber, e publicou um vídeo em seu canal repercutindo o pós-clássico.

Com muito bom humor e irreverência, ele explicou detalhes da partida. “O Kroos falou ‘vai, vai, vai!’, disse, sobre o momento em que marcou. “Eu sabia que ele ia tocar a bola, mas eu estava com medo da linha de impedimento. Ele tava mandando eu ir, mas se eu saio um pouco antes, fico muito na frente. Eu sempre arranco muito rápido. Ele tocou no momento certo, eu consegui conduzir a bola e fazer o gol”.

Vinícius reagiu a algumas manchetes brasileiras, entre elas, uma que dizia que ele fez a comemoração em homenagem a Cristiano Ronaldo, ídolo merengue, que acompanhava o ‘El Clasico’ dos camarotes. “Eu nem sabia que o Cristiano estava lá! Nunca tinha pensado em comemorar como ele. Veio na mente. Acho que senti que ele estava lá!”, disse, aos risos. Ele conta que ficou sabendo que Cristiano assistiu à partida depois do fim do jogo. “Fico feliz de ter ajudado como o Cristiano Ronaldo ajudava quando estava aqui”.

Em imagem, uma possível discussão entre o brasileiro e o zagueiro Piqué foi especulado. Ele esclarece, sem perder a gargalhada. “Eu pensei que ele tinha pisado no meu pé, mas vi no vídeo depois, não foi. Na hora do jogo, todo mundo de cabeça quente, todo mundo defendendo o seu”.

Com a lesão de Hazard, Vinícius tem sido titular no time do Real Madrid. O time está na liderança no Campeonato Espanho, com 56 pontos, apenas um à frente do Barcelona, que tem 55. A próxima partida do Real Madrid é contra o Alavés, válida pela 27ª rodada do Espanhol, nesta sexta-feira, 6.