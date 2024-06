Virada histórica: Panamá surpreende EUA e acirra disputa no Grupo C

Seleção panamenha vira sobre os norte-americanos em jogo emocionante e aquece a disputa no Grupo C

EDUARDO MUNOZ / AFP Festa panamenha: jogadores comemoram a vitória de virada sobre os EUA que promete acirrar ainda mais a competição



O Panamá supreendeu e garantiu uma vitória épica, daquelas para entrar para a história do futebol. Em uma virada emocionante, os panamenhos superaram os Estados Unidos por 2 a 1, em Atlanta, nesta quinta-feira, e deixaram o Grupo C da Copa América embolado. O primeiro tempo já começou a mil por hora. Logo no primeiro minuto, Bárcenas tentou uma bicicleta impressionante, dando um gostinho do que viria pela frente. Aos sete minutos, McKennie chegou a balançar as redes para os EUA, mas a alegria durou pouco. Após longa revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento de Ream.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A partir daí, o jogo ficou mais truncado, até que uma confusão mudou o rumo da partida. Weah foi expulso após agredir Miller, deixando os Estados Unidos com um a menos. Mesmo assim, Balogun acertou um chute magistral de fora da área, aos 21 minutos, abrindo o placar.

Balogun abrió ASÍ el marcador de un partidazo 😳 pic.twitter.com/sXehGwB1NZ — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024



Mas a resposta do Panamá foi rápida. Aos 25 minutos, Blackman mostrou raça, insistiu no lance e, após duas tentativas, empatou o jogo. O primeiro tempo seguiu eletrizante, com trocas intensas de ataques entre as duas equipes.

¿Los número #2 no hacen goles? César Blackman no estaría tan de acuerdo 🇵🇦 pic.twitter.com/fwmExVvEPv — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024



No segundo tempo, o Panamá voltou com tudo e dominou as ações da partida. A entrada de Fajardo foi crucial, incendiando o jogo. Ele sofreu um pênalti, que acabou sendo anulado pelo VAR, mas não se abateu. Aos 38 minutos, Fajardo marcou o gol decisivo, carimbando a vitória panamenha.

FAJARDO DESATANDO LA LOCURA PANAMEÑA 🇵🇦 pic.twitter.com/Ae0A6M8zr2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024



Com essa vitória, o Panamá soma agora três pontos, igualando os Estados Unidos na tabela, mas ainda atrás no saldo de gols (-1 contra 1). O Uruguai lidera o grupo e joga ainda hoje contra a Bolívia, podendo chegar a seis pontos. A Bolívia, sem nenhum ponto até agora, é a lanterna do grupo.

Na última rodada, marcada para segunda-feira, dia 1º de julho, o Panamá enfrenta a Bolívia, enquanto os EUA encaram o Uruguai em um duelo decisivo para as pretensões das duas equipes no torneio.