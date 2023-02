Wallace é suspenso pelo Cruzeiro por tempo indeterminado após post sobre atirar em Lula

Diretoria do clube reforçou que ‘repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência’

Agencia i7 / Sada Cruzeiro Oposto do Sada Cruzeiro, Wallace, é suspenso por tempo indeterminado



O jogador Wallace Souza foi suspenso pelo Sada Cruzeiro por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira, 1º, após fazer uma enquete, nos stories do Instagram, perguntando quem daria “um tiro na cara do Lula” com uma espingarda calibre 12 – a ameaça contra o petista foi apagada na sequência. Em nota, a diretoria do Cruzeiro reforçou que “repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência”. O clube ainda disse que vem tomando providências diante do fato e que exigiu do atleta “a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as suas postagens”, informou. Além disso, o Sada Cruzeiro ressaltou que “o episódio sirva de aprendizado para todos, com uma reflexão sobre o uso consciente das redes sociais, e da responsabilidade que cada um tem em disseminar bons valores. O esporte deve ser uma ferramenta para propagar igualdade, tolerância e respeito”, completou.

Mais cedo, através das redes sociais, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências. “Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!”, escreveu, em sua conta no Twitter. Já o Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou que encaminhou uma representação ao seu Conselho de Ética, um órgão independente, contra o jogador. O processo disciplinar irá investigar o atleta do Sada Cruzeiro.”O Comitê classifica como inaceitável a postagem feita pelo jogador, que representou a seleção brasileira de vôlei em três Jogos Olímpicos e, em 2022, foi medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade”, diz um trecho da nota da entidade.

Após o caso repercutir, Wallace pediu desculpas por perguntar quem daria um tiro no rosto do presidente Lula. O campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei afirmou que “jamais incitaria a violência ou ódio” contra qualquer pessoa. “Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso Presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei”, declarou. “Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto com a enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Estou aqui pedindo desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço”, completou.